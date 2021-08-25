Канье Уэст подал документы на смену имени

Рэпер Канье Уэст решил официально стать Йе (Ye). Он подал заявку на смену имени.

«Уэст подал заявку на изменение своего официального имени с Канье Омари Уэста на Йе», — сообщил журнал People.

В документах 44-летний рэпер говорит, что его решение об изменении принято по «личным причинам». Никаких дополнительных объяснений он не указал.

Чтобы Уэст стал официально называться Йе, судье в Калифорнии необходимо подписать петицию.

Уэст в 2018 году объявил, что его новый сценический псевдоним — Йе. Это произошло после выхода его альбома с одноименным названием. Тогда он в разговоре с радиоведущим Big Boy, что Йе является сокращением его имени, также то прозвище имеет для него религиозное значение.

«Я считаю, что ye — это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает „вы“. Йе — отражению нашего хорошего и нашего плохого. Альбом больше отражает то, кем мы являемся», — говорил он в 2018 году.

Возможно, по предположению издания, рэпер решился на смену имени из-за развода с Ким Кардашьян, которая в настоящее время носит фамилию Уэст.