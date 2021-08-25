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    25 августа 2021, 06:25

    Канье Уэст подал документы на смену имени

    Екатерина Шамина

    Рэпер Канье Уэст решил официально стать Йе (Ye). Он подал заявку на смену имени.

    Канье Уэст подал документы на смену имени

    «Уэст подал заявку на изменение своего официального имени с Канье Омари Уэста на Йе», — сообщил журнал People.

    В документах 44-летний рэпер говорит, что его решение об изменении принято по «личным причинам». Никаких дополнительных объяснений он не указал.

    Чтобы Уэст стал официально называться Йе, судье в Калифорнии необходимо подписать петицию.

    Уэст в 2018 году объявил, что его новый сценический псевдоним — Йе. Это произошло после выхода его альбома с одноименным названием. Тогда он в разговоре с радиоведущим Big Boy, что Йе является сокращением его имени, также то прозвище имеет для него религиозное значение.

    «Я считаю, что ye — это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает „вы“. Йе — отражению нашего хорошего и нашего плохого. Альбом больше отражает то, кем мы являемся», — говорил он в 2018 году.

    Возможно, по предположению издания, рэпер решился на смену имени из-за развода с Ким Кардашьян, которая в настоящее время носит фамилию Уэст.