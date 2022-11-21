Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:49 Канье Уэст окажется для американцев кандидатом «против всех» на выборах президента Политолог Ярошенко предположил, что рэпер Канье Уэст получит на выборах президента до 7% Википедия

Читать 360tv в

Рэпер Канье Уэст в случае участия на выборах президента США в 2024 году может стать кандидатом «против всех» и получить голоса недовольных политикой Демократической и Республиканской партий. Однако победу одержать он, скорее всего, не сможет — американская политическая элита этого не допустит. Такое мнение в разговоре с «360» высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

«Рэпер Канье Уэст давно ведет политическую деятельность, активность. Он на прошлых президентских выборах собирался подавать документы, он их подал, но не успел с регистрацией. На предстоящих выборах он будет участвовать и постарается аккумулировать голоса недовольных политикой Демократической и Республиканской партий. Он будет выступать некой третьей силой, но при этом ожидать, что он займет много голосов, не стоит», — сказал он.

Реклама

По словам Ярошенко, на Западе в политику идут звезды, поскольку в последнее время в ней становится все больше составляющих шоу-бизнеса. Никакого практического и политического опыта у музыкантов и артистов нет.

Реклама

«Такая же технология существует на Украине, когда шоумен [Владимир] Зеленский стал президентом. Но в Америке этого не случится. Демократическая и Республиканская партии обладают серьезными административными ресурсами», — отметил политолог.

Он допустил, что Уэст сможет получить 5–7% голосов от недовольных политикой демократов и республиканцев.

«Он станет своеобразным кандидатом „против всех“», — заключил эксперт.

Ранее рэпер Канье Уэст в соцсетях заявил о своем желании баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году.

«Да. Это просто… Просто мы двигаемся вперед в будущее», — ответил рэпер на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться. Его процитировала газета New York Post.

Уэст и экс-президент США Дональд Трамп, который также намерен участвовать в президентской гонке, вернули свои аккаунты в Twitter.