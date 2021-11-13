Канье Уэст назвал себя молодым Путиным

Рэпер Канье Уэст счел себя похожим на президента РФ Владимира Путина. Музыкант провел аналогию между культурой, нефтью и энергией в ходе шоу Drink Champs. Выпуск опубликован на YouTube-канале Revolt.

Уэст заявил, что «рулит» крупнейшими американскими ретейлерами одежды — GAP и Adidas. И нашел в этом сходство с деятельностью российского лидера.

«Я Путин. Я молодой Путин», — сказал рэпер.

По словам музыканта, он увидел параллели, когда понял, «что культура — это нефть, культура — это энергия».

«А я король культуры в последние 20 лет и буду им следующие две тысячи лет», — подчеркнул Канье Уэст.

Ведущие в беседе с артистом напомнили, что он афроамериканец и родился в Чикаго. Музыканта это не смутило, и он продолжил говорить о сходстве с президентом России.