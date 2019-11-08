Канье Уэст надумал стать президентом США. Поклонники рассмеялись

Свои планы музыкальный исполнитель раскрыл на ежегодном фестивале инноваций Fast Company в Нью-Йорке. Но в ответ поклонники тут же рассмеялись.

«Над чем вы все смеетесь? Мы могли бы создать так много рабочих мест! Я собираюсь участвовать в гонке, но я пройду по ней пешком», — заявил Уэст.

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Он напомнил, что каждый третий афроамериканец сидит в тюрьме. А все знаменитости попали в личную тюрьму, поскольку не могут ничего сказать из-за страха. Уэст напомнил дело темнокожего заключенного Родни Рида, приговоренного к смертной казни 20 ноября за изнасилование и убийство. И это при том, что собраны улики, указывающие на его невиновность.

Кроме того, рэпер раскрыл еще одно свое желание. Он хочет на год сменить имя на «Христианский Гений-Миллиардер Канье Уэст». Такое желание — ответ на критику. Рэпер через многое прошел для утверждения своих прав и теперь называет себя миллиардером. И ему не нравится, когда люди считают это заявление «некрасивым».

Модератор встречи в шутку посоветовал отказаться от этой идеи, так как он сломает верстку онлайн-изданий и дизайн социальных сетей.

Во время того же музыкального мероприятия Уэст сообщил о планах по переносу производства кроссовок своего бренда Yeezy в США.