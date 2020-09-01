01 сентября 2020, 12:58
Канделаки сравнила ситуацию «Барселоны» с Месси и пьесу Островского «Бесприданница»
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала в соцсетях ситуацию футбольного клуба «Барселона» с Лионелем Месси. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».
«„Барселона“ в истории с Месси исполняет Карандышева из „Бесприданницы“ с его „Так не доставайся же ты никому!“», — считает Каделаки.
По ее словам, «Барселона» настаивает, чтобы Месси пропустил год и отказался от зарплаты. А Манчестер Сити готовится презентовать нового игрока.
«Интрига на интриге», — заключила Канделаки.