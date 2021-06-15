Канделаки разобрала конфликт Бузовой и Губерниева, осудив хейтеров

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки после скандала со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой выступила против дискриминации и за равные права на самовыражение для всех. Об этом она написала в Instagram.

Бузову в понедельник пригласили в студию «Матч ТВ» для обсуждения начавшегося Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился Губерниев, который довел певицу до слез. Для этого ему хватило съязвить об актерской карьере Бузовой, пройтись по ее познаниям в футболе, а также спросить у певицы, пьет ли она коньяк по утрам. Бузова после этого разрыдалась в прямом эфире.

Канделаки отметила, что вчера все поделились на три лагеря хейтеров. Одни хейтили Бузову, другие — Губерниева, а третьи — сам «Матч ТВ».

Журналистка назвала Бузову «безумно работоспособной» и большим профессионалом. Она отметила, что Ольга — смелый человек для участия в новых проектах, как бы люди ни сомневались в ее талантах.

«Ольга „продает билеты“ на свои шоу, а это главное качество шоумена», — написала Канделаки.

Губерниева она тоже назвала «большим профессионалом». По ее словам, умению комментатора превращать рядовой обмен репликами в цитируемый всеми перформанс можно только позавидовать, как и его умению извиняться.

По мнению Канделаки, то, что произошло в эфире — для многих лишь очередной повод, чтобы проявить свою озлобленность.

«И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого „сочувствия“ не понимаю», — отметила она.

Канделаки подчеркнула, что каждый человек имеет право обсуждать спорт. И так же имеет право ошибаться. На «Матч ТВ» дают слово каждому, кто любит спорт и хочет высказаться, указала она.

«Я всегда буду бороться за равные возможности на самовыражение и за право человека меняться и развиваться», — написала Канделаки.