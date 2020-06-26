    26 июня 2020, 15:20

    Канделаки рассказала о своем отношении к феминизму

    Дарья Морозова

    Телеведущая Тина Канделаки опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как относится к феминизму. Об этом сообщило издание NewInform.

    Канделаки считает, что она «не феминистка», но «отстаивает свою позицию женской независимости и возможности добиться успеха исключительно за счёт своего трудолюбия, упорства, талантов и навыков».

    При этом ведущая «не признает никаких вариаций на тему равноправия, кроме абсолютно равных возможностей для каждого человека».