Канделаки рассказала, как стала зарабатывать более 250 млн рублей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с журналом Forbes рассказала, как стала зарабатывать более 250 миллионов рублей в год. Ее доход вырос благодаря инвестициям в ценные бумаги, написала «Экспресс газета».

Ее заработок увеличился на 100 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом.

«Существенная разница в доходах между 2019 и 2020 годов обусловлена получением высокого дохода от операций с ценными бумагами», — поделилась ведущая.

Тина занимается не только каналом, но и ведет ресторанный бизнес. Канделаки владеет рестораном грузинской кухни и долей в спа-салоне. Помимо прочего, она развивает собственный косметический бренд. В настоящий момент она имеет квартиру в Москве площадью 312,8 квадратных метров. Еще у нее есть два машиноместа и мотоцикл Ducati.

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