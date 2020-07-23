23 июля 2020, 16:03
Канделаки раскрыла секрет своего счастливого брака
Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что поспособствовало ее счастливому браку. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, отношения в паре укрепляет общее дело, потому что партнерство является основой здоровых отношений.
«У нас был общий бизнес, в котором мы вместе развивались, двигались вперед, боролись, проходили через массу трудностей», — рассказала Канделаки. Также она добавила, что ей всегда есть что обсудить с супругом — и это огромный плюс.