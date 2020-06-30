Канделаки раскритиковала смартфоны iPhone

Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в бренде iPhone и заявила, что готова поменять марку, ведь с каждым годом изменения в новой модели ее все меньше устраивают.

«Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку „революционно“ не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и… убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку», — написала в своем Telegram-канале ведущая.

Она отметила, что может себе позволить купить недостающие детали, но зачем, если можно просто купить телефон другого бренда.

Несколько дней назад Apple представила обновленную систему iOS 14. Среди новинок — регулирующиеся виджеты, проигрывание видео в фоновом режиме и встроенный голосовой помощник, доступный и на русском языке. Не все пользователи одобрили изменения, а хакеры нашли способ взломать бета-версию новой системы.

Ранее Apple упростила вход в систему для пользователей в масках.