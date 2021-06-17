Канделаки ответила на обвинения в пропаганде гомосексуализма на «Матч ТВ»

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки жестко прокомментировала слова депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Лысаков обвинил телеканал в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом сообщило агентство «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Тины Канделаки.

Вячеслав Лысаков обвинил «Матч ТВ» в рекламе ЛГБТ-символики из-за радуги на номерах футболистов во время матча клубов «Монако» и «Ренн». Он написал письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова и попросил провести всестороннюю проверку телеканала. К своему обращению политик приложил ссылку на трансляцию игры.

Канделаки отреагировала на обращение Лысакова. В своем Теlеgrаm-канале она назвала депутата человеком «удивительной биографии» и посоветовала читателям с ней ознакомиться. Она отметила, что депутат ищет любые возможности для появления в инфополе.

«Когда было выгодно — седлал протест автомобилистов. Когда выгода сменилась — начал репрессировать тот же протест, который разжигал, и тех же автомобилистов, которые вознесли его на политические вершины», — заявила телеведущая.

Продюсер отметила, что в числе игроков «Монако» есть футболист Александр Головин. По ее словам, футболист демонстрирует трудолюбие и упорство. Канделаки указала на то, что канал не способен влиять на трансляцию из Франции, а также на внутреннюю политику страны.

«А еще мы не Иран, чтобы 100 раз прерывать трансляцию из-за демонстрации женских коленей. Но депутату Лысакову нужен, конечно, Иран. А на самом деле — хайп и цитируемость за чужой счет», — подытожила телеведущая.