Канделаки отреагировала на возможное назначение Мишустина премьер-министром России

«У нас одна из лучших налоговых служб в мире: эффективная, удобная в смысле взаимодействия с гражданами и бизнесом, а главное — очень прозрачная. Президентом поставлены амбициозные задачи, которые требуют новых подходов и новых лиц в правительстве. К работе Михаила Владимировича на посту главы ФНС претензий нет даже у оппозиции», — подчеркнула Канделаки.

По мнению журналистки, есть вероятность, что Мишустин получит «поддержку разных думских партий». Она убеждена, что политику удастся выстроить действия правительства таким образом, чтобы в короткие сроки выполнить необходимые задачи.

Ранее три из четырех фракций Государственной думы решили выступить в поддержку кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.