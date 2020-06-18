Канделаки отреагировала на шутку Собчак о лишнем весе

Вопрос «Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?» пополнил золотой фонд цитат Собчак, написала в своем Instagram Канделаки.

«Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: „А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?“» — добавила телеведущая.

По ее мнению, вес человека не важен — 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни вдохновляет куда больше, чем «менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром».

Никакой нормы нет, отметила Канделаки. К тому же отсутствует какой-либо комитет правильной модели поведения или стандартов хорошего внешнего вида. Журналистка искренне уважает бодипозитив за то, что он не признает «нелюбовь к себе». По ее словам, выключить из своей жизни ханжей наподобие Собчак достаточно просто. А прекратить самоуничижение намного сложнее, добавила Канделаки.