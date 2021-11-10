Канделаки обратилась к своим недоброжелателям

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что критика сильнее всего мотивирует ее добиваться своих целей. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным ИА Nation News, ведущая поблагодарила недоброжелателей, которые не верили в нее. Она заявила, что именно критика заставляет ее добиваться своего еще упорнее.

«Всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор, я благодарю от всего сердца», — подчеркнула она.