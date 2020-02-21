Канделаки дала совет по подаркам мужчинам на 23 Февраля

На первое место она поставила подарок, о котором мужчина когда-то говорил сам. На втором месте книга — это всегда хорошая идея. Можно порадовать мужчину подпиской на какой-нибудь интересующий его ресурс, будь то сериалы или журналы. Не забыла Канделаки и про спорт-инвентарь или абонемент в спортивный зал.

Подарить на 23 Февраля деньги — это тоже, по ее мнению, отличная идея. «Дарить деньги — вообще не моветон, это старая кавказская традиция. Если подарено от души — на здоровье. В детстве ждала, когда бабушка подарит мне пять рублей. Потом ставки выросли до двадцати пяти, и я начала откладывать деньги», — написала Канделаки.

Ранее телесваха Роза Сябитова предостерегла своих подписчиц от опасного презента. В посте в Instagram она отговаривала женщин дарить на 23 Февраля секс-подарки. Отказать ни в чем любимому мужчине после такого подарка не получится, а скрытые фантазии могут неприятно удивить.