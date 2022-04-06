06 апреля 2022, 23:13
Канадский рэпер The Weeknd решил поменять сценическое имя
Популярный канадский рэпер The Weeknd планирует сменить псевдоним. Теперь музыкант хочет выступать под собственным именем. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Twitter-аккаунт исполнителя.
Фанаты музыканта часто называют его в социальных сетях Abel. В своем аккаунте музыкант рассказал, что планирует не только отказаться от псевдонима, но и переименовать себя в документах.
«Не знаю, может, мне поступить как Йе и поменять имя в паспорте на Эйбел. Никакой фамилии, как у Мадонны, Шер или Принца. Не знаю, может, это слишком», — рассказал музыкант.