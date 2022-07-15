Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж сыграет Флэша

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж (ранее — актриса Эллен Пейдж) может исполнить роль Флэша в последующих фильмах студии DC. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сейчас роль этого персонажа принадлежит Эзре Миллеру, однако актер значительно подпортил свою репутацию. Его арестовали в баре на Гавайях за хулиганство. Кроме того, знаменитости выдвинули обвинения в насилии. В связи с этим студия DC приняла решение отказаться от сотрудничества с актером. В 2023 году состоится премьера последней картины с Эзрой Миллером в образе Флэша.

Эзра Миллер исполнил эту роль в шести картинах -- полнометражных фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости», «Лига справедливости Зака Снайдера» и сериалах «Стрела» и «Миротворец».

На данный момент на роль супергероя претендует Эллиот Пейдж, который ранее сменил пол.

Ранее актер опубликовал фотографии, на которых запечатлен обнаженным по пояс.