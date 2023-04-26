Знаменитости 26 апреля 2023, 02:03 Канадский актер перенес 12 операций ради сходства с Чимином из BTS и умер Канадский актер Колуччи умер в 22 года после операций ради сходства со звездой BTS Википедия

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Канадский актер Сент фон Колуччи умер в 22 года после 12 пластических операций ради того, чтобы быть похожим на звезду k-pop группы BTS Пака Чимина. Артист надеялся воплотить его образ в проекте американского сервиса, сообщил MailOnline.

Причиной смерти стало осложнение после очередного хирургического вмешательства, сделанного несколько месяцев назад. Колуччии в ноябре поставил имплант в челюсти, из-за этого развилась инфекция, которую актер не смог перенести.

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«У него была очень квадратная линия челюсти и подбородок, и ему не нравилась их форма, потому что он думал, что она слишком широкая», — пояснил продюсер молодого человека Эрик Блейк.

Все 12 операций Колуччии сделал за один год. Он перенес подтяжку лица, век, бровей, уменьшил губы и провел еще несколько небольших операций. На преображение актер потратил 220 тысяч долларов.

Ранее продюсер Виктор Дробыш рассказал, почему сейчас популярен корейский жанр музыки K-pop. По его словам, такая музыка популярна, потому что «значит, так надо, значит, время пришло».