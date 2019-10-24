«Каморочка» за 120 млн: Бузова затеяла ремонт в новой квартире

Ольга Бузова стала обладательницей квартиры на Мосфильмовской улице в Москве. Ремонтировать жилплощадь певица собирается сама и готова принять в подарок полезные в быту вещи.

Недвижимость обошлась Бузовой в 120 миллионов рублей, напомнил сайт сайт kp.ru. Площадь квартиры — 220 метров. Сама артистка довольна покупкой, называя жилье «каморочкой».

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. <…> Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой», — пожаловалась Бузова после церемонии вручения премии «Прорыв года 2019» журнала MODA topical.

СМИ: Бузова вынуждена закрыть свои рестораны Подробнее

По ее словам, в ремонте Ольга понимает мало. Доверять недвижимость мужчине Бузова тоже не хочет: сказывается опыт прошлого неудачного замужества. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица осталась без денег и жилья.

Опровергла Бузова и слухи о своей помолвке, лишь заметив, что стала «завидной невестой» с собственной квартирой.

«Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!» — обратилась поп-исполнительница к поклонникам и спонсорам.