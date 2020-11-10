Камиль Ларин рассказал, что празднует день рождения дома из-за пандемии

«В кругу семьи, в силу того, что у нас складывается эпидемиологическая ситуация сейчас, собрать гостей не получается. Наверное, в целях безопасности лучше этого не делать, потому что смотреть на гостей в масках, и чтобы на меня смотрели, наверное, не очень презентабельно», — подчеркнул артист.

Он признался, что ему хочется встретиться и пообщаться со своими друзьями. Подарки мужчина получил только от близких. Ему презентовали картину, где сам Камиль изображен играющим в гольф. По телефону имениннику сказали приятные слова участники коллектива театра «Квартет И» и другие коллеги.

Ларин рассказал, что строго придерживается всех мер безопасности, использует медицинские маски и соблюдает социальную дистанцию. Его родные тоже всерьез воспринимают рекомендации Роспотребнадзора.