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    10 ноября 2020, 17:26

    Камиль Ларин рассказал, что празднует день рождения дома из-за пандемии

    Полина Петрова

    Российский актер Камиль Ларин, сыгравший в фильмах «День выборов» и «День радио», рассказал, что празднует свой 54-й день рождения в небольшой семейной компании дома по причине пандемии коронавируса, пишет РИА ФАН.
    Камиль Ларин рассказал, что празднует день рождения дома из-за пандемии

    «В кругу семьи, в силу того, что у нас складывается эпидемиологическая ситуация сейчас, собрать гостей не получается. Наверное, в целях безопасности лучше этого не делать, потому что смотреть на гостей в масках, и чтобы на меня смотрели, наверное, не очень презентабельно», — подчеркнул артист.

    Он признался, что ему хочется встретиться и пообщаться со своими друзьями. Подарки мужчина получил только от близких. Ему презентовали картину, где сам Камиль изображен играющим в гольф. По телефону имениннику сказали приятные слова участники коллектива театра «Квартет И» и другие коллеги.

    Ларин рассказал, что строго придерживается всех мер безопасности, использует медицинские маски и соблюдает социальную дистанцию. Его родные тоже всерьез воспринимают рекомендации Роспотребнадзора.