Камбербэтч решил отдохнуть от работы перед премьерой «Доктора Стрэнджа»

Актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что возьмет отдых от съемок в кино перед премьерой фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на IGN.

Сейчас это последнее крупное кино, в котором он снялся. Камбербэтч пояснил, что хочет пока посвятить время своей семье.

«Я думаю, что хотел бы побыть тем, кто сейчас не так сильно занят. Я мог бы стать таким очень скоро, хочу немного отдохнуть», — рассказал он.

Ранее студия Lionsgate заявила о выходе приквела «Голодных игр» на фестивале CinemaCon. Картина получит название «Баллада о змеях и певчих птицах».

При этом информации об актерском составе картины не поступало. Кадры из фильма также не были показаны. Зрителям продемонстрировали лишь кадры обледенелых ветвей деревьев.

В мировом прокате лента появится 17 ноября 2023 года. Сюжет будет посвящен событиям, которые произошли за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин. Главным героем картины станет Кориолан Сноу, который в дальнейшем займет пост тиранического президента Панема.