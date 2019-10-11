Камбербэтч поддержал акцию протеста экоактивистов Extinction Rebellion

Природозащитники в Лондоне перекрыли несколько улиц в районе с правительственными зданиями и заблокировали выезд на Трафальгарскую площадь. Протестующие сидели перед катафалком с гробом, украшенным надписью «Наше будущее». Камбербэтч провел с ними несколько часов.

Экоактивисты хотели обратить внимание на негативное влияние авиатранспорта на климат. Они также требовали объявить чрезвычайное положение в мире из-за экологических проблем и незамедлительно принять меры для улучшения положения.

«Экологический экстремизм». Андрей Пешков — об акциях протеста Extinction Rebellion Подробнее

С начала недели полицейские задержали 800 человек. Тем не менее, экоактивисты не собираются останавливаться. Вскоре они на три дня оккупируют аэропорт Лондон-Сити. К воздушной гавани могут подъехать сотни неравнодушных.

Из знаменитостей протесты поддерживают модель Дейзи Лоу, комик Руби Уэкс, актеры Джульет Стивенсон и Марк Райлэнс.

Волна протестов природозащитного движения Extinction Rebellion прошла на этой неделе в 60 городах мира.