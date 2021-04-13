Маколей Калкин впервые стал отцом

Маколей Калкин, известный по роли Кевина в рождественской комедии «Один дома», впервые стал отцом. У 40-летнего актера и его возлюбленной Бренды Сонг родился мальчик.

Новоиспеченные родители решили назвать сына в честь погибшей старшей сестры Калкина — Дакота, сообщил Esquire. В 2008 году на пешеходном переходе девушку сбила машина. Сестра Калкина скончалась на следующий день в больнице от полученных травм.

Мальчик у возлюбленных родился в час ночи в Лос-Анджелесе. Он здоров, а его вес составляет шесть фунтов 14 унций (около 2,7 килограмма). Калкин и Сонг встречаются более четырех лет.

В начале апреля стало известно, что резидент юмористического телешоу Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз. На личной странице в Instаgrаm Карибидис опубликовал фотографию, где он держит новорожденную девочку в родильном доме. В карусели к посту Карибидис также добавил фото своей большой семьи.