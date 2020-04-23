«Какой-то бред! У меня нет Instagram». Башаров открестился от серии оскорбительных постов о жене

Марат Башаров снова оказался в центре скандала. В Сеть попало видео, на котором актер ругается со своей бывшей женой при ребенке. После этого последовала череда постов, в которых артист нападает на экс-возлюбленную. В беседе с «360» актер сообщил, что у него вообще нет страницы в Instagram.

Все началось с видеоролика, выложенного Башаровым в Instagram.

На нем запечатлена экс-супруга Башарова. Она обвиняет его в том, что он напился и пытается забрать ребенка домой. В кадре появляются бутылки вина, а голос актера за кадром утверждает, что она «ударила папу».

Подпись к ролику весьма пространственная, понятная только автору.

«Ну, это — мама!!! У Лизы! Мама, прилетела из Испании!!!», — сказано в сообщении. (Пунктуация и орфография автора соблюдены.)

Спустя немного времени Башаров выложил еще один пост. В описании к фото послужил очень странный текст. В нем смешались и мусульманский пост, и бывшая жена актера.

«У нас у мусульман, начинается священный месяц. <…>Эта девушка вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвав меня пьяницей», — подписал актер. Поэтому он сделала вывод, что Елизавета Шевыркова оскорбила своим высказыванием всех мусульман.

Следом он выложил семейное фото, пригласив своих подписчиков посмотреть в субботу его шоу. При этом назвав жену «оно» и заявив, что бывшая возлюбленная просит у него деньги.

В беседе с «360» о данной публикации Башаров заявил, что не понимает, о чем речь.

«Какой-то бред. Вы посмотрите, пожалуйста, сами. И объясните мне, у кого пост. Какой пост? Что за пост?» — ответил актер.

Следом в ответ на вопрос о видео ссоры с бывшей женой, артист стал заявлять, что у него якобы вообще нет страницы в соцсети.

«Какую страницу? У меня нет Instagram. Это выкладывает человек, который занимается этим», — подчеркнул Башаров.

При этом актер подтвердил, что экс-жена назвала его пьяницей. Но обращаться в полицию по этому поводу не будет.

О мотивах своих действий и зачем он выложил ролик в соцсеть — Барашов ничего не ответил.

В декабре 2019 года актер рассказал о возвращении к жене Елизавете Шевырковой. Полгода пресса писала о разводе и избиениях супруги.