«Какой Николай II, не позорься»: сыгравшие декабристов актеры наугад ответили Диброву на вопрос о своих персонажах

Ведущий Дмитрий Дибров задал вопрос: «Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и в Сибирь?». Актерам Павлу Баршаку и Ефиму Петрунину предложили четыре варианта: Николай I, Александр II, Александр III и Николай II.

Баршак сыграл в «Союзе спасения» штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, которого Николай I отправил на каторгу, а Александр II помиловал спустя 30 лет. Ефиму Петрунину досталась роль поручика того же Черниговского полка. Тем не менее актеры около четырех минут совещались, перебирали варианты.

«Может Николай II?» — спросил Баршак. На это его коллега ответил: «Какой Николай II? С ума сошел? Не позорься!».

«Погружались мы в историю, да не очень, похоже», — заметили участники шоу.

В итоге они остановились на Александре II. Однако сначала актеры размышляли, рискнуть или воспользоваться функцией «50 на 50». В результате они взяли опцию «Право на ошибку» и назвали вариант «Б» — «Александр II».

Дибров напомнил участникам, что именно этот император отменил крепостное право и поздравил актеров с правильным ответом. Благодаря этому Баршак и Петрунин достигли отметки в 25 тысяч рублей.

В соцсетях артистов высмеяли за незнание фактов из жизни своих персонажей.

Режиссер «Союза спасения» Андрей Кравчук отметил, что актеры больше изучали повадки своих персонажей, чем исторический контекст, сообщило издание «Подъем». Он понимает, что важно, когда артист знает все о своем герое — и характер, и его эпоху.

«Но очень много уходит в работе на изучение самого характера героя, попытки найти по крупицам, как он живет, как двигается, как говорит, эмоционально или не эмоционально реагирует на те или другие вещи, какие у него привычки и так далее», — объяснил Кравчук.

По его словам, к тому же, актеры волновались на шоу. К этому добавилось и незнание: актеры «недоисследовали вопрос».