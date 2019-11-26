Историк спецслужб вспомнил, какой была Гоар Вартанян

Бондаренко рассказал, что Гоар Вартанян была не только героем и удивительным человеком, но и интересной обаятельной женщиной.

«Был случай в пресс-бюро разведки, когда с ней разговаривал, к нам подошла одна дама, и я сказал: „Гоар Левоновна, а Вам не кажется, что она ревнует?“ Как ей было приятно, она вся расцвела, и говорила комплименты в адрес этой дамы», — вспомнил историк.

По словам Бондаренко, Гоар Вартанян очень тяжело перенесла смерть мужа, которого сильно любила. Однако до последних дней разведчица оставалась обаятельной и словно не ощущала собственный возраст.

Гоар Вартанян скончалась в госпитале на 93-м году жизни.