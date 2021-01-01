«Какая гадость эта ваша заливная рыба». Стало известно, как появилась знаменитая фраза из «Иронии судьбы»
Актриса Валентина Талызина, сыгравшая одну из подруг Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала в интервью газете «Аргументы и факты», что во время съемок все блюда были настоящими. Но заливная рыба действительно была невкусной.
«Но не потому, что ее плохо приготовили. Дело в том, что у реквизиторов на съемках не было холодильника. Эта заливная рыба просто стояла на реквизиторском столе, ждала своего часа», — рассказала актриса.
По мнению Талызиной, когда Яковлев ее попробовал, она была уже немного протухшей, поэтому он сымпровизировал и сказал: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!».
Талызина рассказала и о квартирах, в которых жили герои. Съемки проходили в жилом доме на проспекте Вернадского. На одном из зданий повесили памятную доску, где указано, что именно здесь жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова.