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    01 января 2021, 16:24

    «Какая гадость эта ваша заливная рыба». Стало известно, как появилась знаменитая фраза из «Иронии судьбы»

    Екатерина Шамина

    Знаменитая фраза «Какая гадость эта ваша заливная рыба» оказалась импровизацией. Исполнителю роли Ипполита Юрию Яковлеву в кадре пришлось есть протухшее блюдо.
    «Какая гадость эта ваша заливная рыба». Стало известно, как появилась знаменитая фраза из «Иронии судьбы»

    Актриса Валентина Талызина, сыгравшая одну из подруг Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала в интервью газете «Аргументы и факты», что во время съемок все блюда были настоящими. Но заливная рыба действительно была невкусной.

    «Но не потому, что ее плохо приготовили. Дело в том, что у реквизиторов на съемках не было холодильника. Эта заливная рыба просто стояла на реквизиторском столе, ждала своего часа», — рассказала актриса.

    По мнению Талызиной, когда Яковлев ее попробовал, она была уже немного протухшей, поэтому он сымпровизировал и сказал: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!».

    Талызина рассказала и о квартирах, в которых жили герои. Съемки проходили в жилом доме на проспекте Вернадского. На одном из зданий повесили памятную доску, где указано, что именно здесь жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова.