«Как же я орала»: Светличная согласилась на интервью и получила сотрясение мозга

Известная актриса Светлана Светличная рассказала, как получила серьезную травму во время интервью. На нее упала установка с освещением, когда она отвечала на вопросы журналистов. Теперь актрисе приходится ходить на процедуры к медикам.

По словам Светличной, съемочная группа приехала к ней без предупреждения. Актриса не хотела давать интервью, но потом разрешила задать несколько вопросов на скамейке возле своего подъезда.

«Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала», — поделилась артистка с изданием «Собеседник».

Она добавила, что сотрудники СМИ никак не помогли ей, а просто уехали. Позже к ней приехал молодой человек, который привез букет красных роз, торт и конверт с 15 тысячами рублей. Сейчас Светличная лечится дома, принимая лекарства.

«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело», — рассказала актриса.

Светличная пояснила, что отказалась от госпитализации из-за того, что не с кем было оставить кота. При этом она поблагодарила врачей, которые помогают ей поправиться.