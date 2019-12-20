СМИ рассказали о госпитализации актрисы Людмилы Максаковой в одну из столичных клиник. В беседе с «360» артистка возмутилась вопросу о своем здоровье.

Максакова не подтвердила и не опровергла сведения о том, что попала в больницу. Однако была явно расстроена.

«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!» — заявила актриса.

Ранее о госпитализации Максаковой сообщил Telegram-канал Mash. Якобы артистка приехала к медикам самостоятельно, и после осмотра ей предложили лечь на полное обследование.

Уточнялось, что у актрисы обнаружили глаукому. Болезнь, говорилось в публикации, может потребовать хирургического вмешательства. Необходимо оно или нет, должны показать результаты всех процедур.