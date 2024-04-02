02 апреля 2024, 22:49
«Как в тире по нам стреляли». Звезда «Электроника» рассказал, как едва не попал в плен в Донбассе
Актер Торсуев рассказал о попытке украинских спецслужб взять его в плен
Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев заявил, что украинские спецслужбы пытались взять его вместе с братом в плен во время их посещения Донбасса. Об этом он рассказал в интервью сайту «Абзац».
Это произошло в декабре 2014 года. По его словам, представители спецслужб Украины попытались их выкрасть вместе с братом Юрием. За ними прислали автобус, в котором оказались пять мужчин и две женщины.
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«Через 15 минут уже поняли, что едем не туда. <…> Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем, адреналинчика, простите за сленг, хапнули. При том дама кричала: „Валите этих сволочей“. [Они] как в тире стояли, по нам стреляли», — заключил он.
Братьев в 2018 году внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение границы Украины», а также «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».
Ранее пленный боец ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали насильно, несмотря на травму головы, проблемы с ногами и два микроинсульта. Повестку ему вручили во время похода в магазин.
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