Знаменитости 02 апреля 2024, 22:49 «Как в тире по нам стреляли». Звезда «Электроника» рассказал, как едва не попал в плен в Донбассе Актер Торсуев рассказал о попытке украинских спецслужб взять его в плен РИА «Новости»

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Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев заявил, что украинские спецслужбы пытались взять его вместе с братом в плен во время их посещения Донбасса. Об этом он рассказал в интервью сайту «Абзац».

Это произошло в декабре 2014 года. По его словам, представители спецслужб Украины попытались их выкрасть вместе с братом Юрием. За ними прислали автобус, в котором оказались пять мужчин и две женщины.

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«Через 15 минут уже поняли, что едем не туда. <…> Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем, адреналинчика, простите за сленг, хапнули. При том дама кричала: „Валите этих сволочей“. [Они] как в тире стояли, по нам стреляли», — заключил он.

Братьев в 2018 году внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение границы Украины», а также «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Ранее пленный боец ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали насильно, несмотря на травму головы, проблемы с ногами и два микроинсульта. Повестку ему вручили во время похода в магазин.