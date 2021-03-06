«Как ужасное похмелье»: экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о борьбе с раком

Иллюзионист и бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что у него обнаружили рак лимфатической системы. Сейчас он лечится в государственной клинике.

«У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия», — заявил Сафронов.

Он проходит лечение в государственной клинике. Сафронов добавил, что не видит разницы, где ему будут вводить одни и те же препараты. Он отметил, что не видит смысла платить миллионы, чтобы с него сдували пылинки.

«У меня нет короны на голове», — подчеркнул Сафронов в интервью Starhit.

Он рассказал, что было тяжело справиться с последствиями химиотерапии.

«Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится», — вспомнил иллюзионист.

В ноябре прошлого года ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов лишился работы из-за подсказки одному из участников во время отборочного тура. Экстрасенс Алина Вердиш заявила, что он брал за слив информации немалые деньги.

Сафронов рассказал, что за долгие годы работы на проекте получил более пяти тысяч писем с угрозами и оскорблениями. Тогда он очень боялся за свою семью, но, по его словам, никто из представителей телеканала не предложил ему разобраться с этими проблемами. Ему желали смерти и ада. Сафронов выразил сожаление, что не ушел из «Битвы экстрасенсов» раньше.