«Как растение». Жена рассказала о состоянии Петра Мамонова

Музыкант и актер Петр Мамонов остается в крайне тяжелом состоянии, уже четвертые сутки он находится на искусственной вентиляции легких. Об этом его супруга Ольга Мамонова сообщила сайту телеканала «Звезда».

Врачи по-прежнему оценивают состояние Мамонова как крайне тяжелое. Четвертые сутки артист подключен к аппарату ИВЛ.

По словам супруги артиста, у Мамонова «огромный» процент поражения легких. Музыкант лежит в реанимации в больнице в Коммунарке. Туда никого не пускают. Висит колючая проволока, на территории находится охрана, сообщила его жена.

«Он там лежит, не разговаривает, ничего. Недоступен, как растение», — сказала Мамонова.

В минувший четверг в СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Мамонова якобы поддерживают морфием. По непроверенной информации, левое легкое музыканта поражено на 70%, а правое — на 60%.

Основателя рок-группы «Звуки Му» госпитализировали с коронавирусом 27 июня. Жена Мамонова ранее рассказывала, что изначально он лечился дома. Она отметила, что они проживали в деревне, и ей непонятно, как он мог заразиться.