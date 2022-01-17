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    17 января 2022, 11:37

    «Как приятно встретить бывшую» Дмитрий Нагиев спровоцировал слухи об отношениях с Гришаевой

    Оксана Лавнюженко

    Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев неоднозначно представил актрису Нонну Гришаеву на шоу «Две звезды. Отцы и дети», тем самым спровоцировав слухи об их отношениях. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

    «Как приятно встретить бывшую» Дмитрий Нагиев спровоцировал слухи об отношениях с Гришаевой

    Во время приветствия членов жюри на музыкальном шоу, Нагиев решил остановиться именно на Нонне Гришаевой. Телеведущий вспомнил, как ранее звезда фильма «День радио» была сама в роли ведущей передачи «Две звезды».

    «Не думал, что скажу, но как приятно встретить бывшую. Особенно, когда вас связывает целый сезон в роли ведущих на проекте „Две звезды“. Заслуженная артистка России, мама сына и дочки, Нонна Гришаева!» — процитировало ИА Nation News слова Нагиева.

    После такого приветствия некоторые пользователи Сети решили, что Нагиев и Гришаева когда-то действительно могли быть вместе. Другие же посчитали, что такое заявление является просто шуткой.

    Помимо Гришаевой, кресла жюри на шоу заняли певица Кристина Орбакайте и актеры Александр Олешко и Михаил Боярский.