«Как приятно встретить бывшую» Дмитрий Нагиев спровоцировал слухи об отношениях с Гришаевой

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев неоднозначно представил актрису Нонну Гришаеву на шоу «Две звезды. Отцы и дети», тем самым спровоцировав слухи об их отношениях. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

Во время приветствия членов жюри на музыкальном шоу, Нагиев решил остановиться именно на Нонне Гришаевой. Телеведущий вспомнил, как ранее звезда фильма «День радио» была сама в роли ведущей передачи «Две звезды».

«Не думал, что скажу, но как приятно встретить бывшую. Особенно, когда вас связывает целый сезон в роли ведущих на проекте „Две звезды“. Заслуженная артистка России, мама сына и дочки, Нонна Гришаева!» — процитировало ИА Nation News слова Нагиева.

После такого приветствия некоторые пользователи Сети решили, что Нагиев и Гришаева когда-то действительно могли быть вместе. Другие же посчитали, что такое заявление является просто шуткой.

Помимо Гришаевой, кресла жюри на шоу заняли певица Кристина Орбакайте и актеры Александр Олешко и Михаил Боярский.