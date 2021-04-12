Максим Фадеев признался, как похудел на 115 килограммов. Видео

Продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал, что похудел на 115 килограммов после занятий спортом, при отсутствии стресса. Он регулярно принимал душ Шарко и ему делали массаж. Сбросить все Фадеев решил из-за проблем с сердцем и общим плохим самочувствием.

Об этом Максим Фадеев рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Полтора года назад у него случился сердечный приступ. При этом у продюсера врожденный порок сердца.

«Просто хотелось видеть себя не таким уродливым, как это было», — сказал Фадеев.

В начале марта музыкальный продюсер пообещал, что скоро выпустит фильм о своем продюсерском центре Malfa. Однако точной даты не назвал. По словам Фалеева, многих фильм приятно удивит, а врагов расстроит.