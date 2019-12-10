«Как обухом по голове». Ярмольник прокомментировал смерть Лужкова
Советский и российский актер Леонид Ярмольник отреагировал на сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Артист вспомнил об их многолетней дружбе. Об этом сообщило ИА Nation News.
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«Мы много лет дружили и много делали вместе, мне очень горько, и для меня это как обухом по голове. Я еще даже Елену Николаевну не слышал. Простите», — пояснил Ярмольник.
Ранее экс-мэр столицы Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. Он ушел из жизни 10 декабря во время операции на сердце в клинике немецкого Мюнхена. Многие политики и деятели культуры уже выразили свои соболезнования.