«Как обухом по голове». Ярмольник прокомментировал смерть Лужкова

Андрей Воробьев выразил соболезнования семье Лужкова Подробнее

«Мы много лет дружили и много делали вместе, мне очень горько, и для меня это как обухом по голове. Я еще даже Елену Николаевну не слышал. Простите», — пояснил Ярмольник.

Ранее экс-мэр столицы Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. Он ушел из жизни 10 декабря во время операции на сердце в клинике немецкого Мюнхена. Многие политики и деятели культуры уже выразили свои соболезнования.