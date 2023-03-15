Знаменитости 15 марта 2023, 05:15 «Как москитная сетка». Платье от украинского модельера на «Оскаре» вызвало смех в Сети Платье певицы Tems, в котором она появилась на премии «Оскар», стало вирусным в Сети Unsplash

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Платье украинского модного дома, в котором появилась негерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на церемонии вручения премии «Оскар» вызвало бурное обсуждение в Сети. Об этом сообщил портал BuzzfeedNews.

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Пышный наряд белого цвета с объемной фатой «завирусился» в социальных сетях после выхода Tems на ковровую дорожку. Пользователи беспокоились о том, что сидящие сзади певицы зрители не смогут увидеть происходящего на сцене — им помешает массивная фата.

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«Выглядит, как москитная сетка!», «Когда мечтали всю жизнь побывать на „Оскаре“, а сидите за облаком», «Она закрыла всем обзор!», комментировали пользователи снимки Tems в соцсетях.

Но среди едких комментариев были и положительные. Многие поддержали певицу в выборе наряда на церемонию.

«Очень красивое платье!», « Выглядишь великолепно!», отметили поклонники звезды.

Tems номинировали на «Оскар» за авторство саундтрека Lift Me Up. Композицию исполнила Рианна в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда». Но заветную статуэтку Tems так и не получила.

Исполнитель главной роли в фильме «Топ Ган: Мэверик» Том Круз вообще не явился на церемонию награждения, несмотря на то, что картина с его участием была представлена в шести номинациях. Инсайдер рассказал журналистам Daily Mail, что причина, по которой актер пропустил «Оскар» заключается в его нежелании пересекаться с бывшей женой Николь Кидман. Звездные супруги разошлись в 2001 году, но сохранить дружеские отношения им так и не удалось.