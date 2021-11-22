«Как ювелирная брошка в фильме». Сын Леонова рассказал о мастерстве Руслановой в эпизоде «Афони»

Актриса Нина Русланова сыграла эпизодическую роль в фильме «Афоня». Однако это было настолько ярко, что сыгравший в этой же картине актер Евгений Леонов с восхищением отозвался о ее работе. Об этом «360» рассказал его сын, актер Андрей Леонов.

«Это великая актриса. Если говорят, что незаменимых нет, то есть такие исключения в виде Нины Ивановны Руслановой. Это невосполнимая утрата для советского и российского кинематографа. Я помню, мой папа снимался с ней в фильме „Афоня“, буквально кусочек. Но, придя домой, он рассказывал, что она сыграла эпизод так… это было как брошка ювелирная в фильме. Этот эпизод помнят все», — сказал Леонов.

Он принес соболезнования родным и близким Руслановой.

Ранее актер Анатолий Журавлев в беседе с «360» рассказал, что он воспринимал Русланову как мать, наставника и педагога. По его словам, она всегда помогала младшему поколению артистов.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. По данным СМИ, она попала в больницу из-за инсульта и находилась в тяжелом состоянии. Прощание с ней пройдет в Доме кино 24 ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов России. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.