Кайли Миноуг выйдет замуж в новом году

Роман пары длится уже около двух лет. Под занавес 2019 года стало известно о помолвке возлюбленных.

О тайной помолвке Миноуг и Соломонса сообщило австралийское издание New Idea.

По данным издания, жених преподнес певице роскошное кольцо от Cartier с крупным изумрудом. Кайли ответила на предложение согласием, и теперь пара планирует свадебное торжество. Вероятно, оно состоится уже в наступающем 2020 году, а пока влюбленные начали планировать свадебное путешествие.

Отмечается, что сама Кайли Миноуг не дала комментариев о помолвке. Звезда всегда предпочитала не распространяться о своей личной жизни, и последнее радостное событие не стало исключением. Именно поэтому помолвка была тайной. СМИ допустили, что свадебное торжество также пройдет скромно в узком кругу близких людей вдали от внимания общественности.

Единственным комментарием певицы о помолвке пока стало совместное фото с Соломонсом в ее Instagram и подпись с признанием в любви в спутнику.