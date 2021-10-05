Кайли Миноуг вернется из Великобритании в Австралию

Известная певица Кайли Миноуг может вернуться в Австралию после 30-летнего проживания в Великобритании. 53-летняя звезда решила перебраться на родину поближе к семье после локдауна, который она провела в Австралии. У Миноуг появилось время чтобы обдумать, где она хочет жить.

Как сообщил The Mirror близкий к ней источник, Кайли проводит много времени в дороге, поэтому нельзя сказать, что перемена места жительства будет означать серьезные изменения в ее жизни.

«Ковид дал ей много времени, чтобы подумать о будущем, и она хочет чаще видеть членов своей семьи в то время, когда она не путешествует. Поэтому Австралия станет ее домом», — сообщил инсайдер.

Издание также сообщило, что звезда изменила адрес своих четырех компаний на пригород Мельбурна. В деловой документации сменился и ее собственный адрес проживания. В Австралии живут ее родители, брат, сестра и племянник.

Ранее Кайли Миноуг сообщала, что ее избранник топ-менеджера GQ Пол Соломонс не смог бы переехать из-за работы. Однако британские СМИ в прошлом месяце сообщили, что он уволился с работы.

«На самом деле это ничего не изменит в жизни Кайли, кроме того, какое место она решила называть домом. Ее любовь к Лондону и Великобритании остается неизменной, и она приедет сюда еще много раз», — сообщил инсайдер.

В феврале пресса сообщала, что Кайли Миноуг впервые в жизни в 52 года собралась под венец. Ее будущим мужем называли Пола Соломонса. Представитель певицы эту информацию опроверг.