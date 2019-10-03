Кайли Дженнер сделала перерыв в отношениях с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер рассказала, как сестры дразнят ее из-за статуса миллиардерши Подробнее

«Кайли и Трэвис официально не называют это разрывом, но пока они не вместе. Это не окончательное решение, они боролись и продолжали видеться в течение последнего месяца», — рассказал изданию близкий к паре источник.

По его словам, возлюбленные решили сделать перерыв из-за неких разногласий и ссор по «нелепым» пустякам. Сейчас Дженнер и Скотт живут в разных местах, рэпер переехал в Беверли-Хиллз, где находится его дом. У пары есть дочь Сторми и исполнитель иногда приезжает обратно, чтобы увидеться с ребенком.

«Кайли никогда не отнимет ее у него» — добавил источник.

Поклонники начали подозревать, что звезды расстались еще в начале прошлого месяца, когда Дженнер перестала рассказывать о возлюбленном в соцсетях. Они также перестали появляться вместе на публике. В последний раз они пришли вдвоем в августе на премьеру нового документального фильма Netflix.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт познакомились в апреле 2017 года на музыкальном фестивале «Коачелла». Через год у четы родилась дочь, которую они назвали Сторми.