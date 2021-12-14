Фаната, который планировал сделать предложение Кайли Дженнер, арестовали

Рядом с домом Кайли Дженнер задержали фаната. Мужчина планировал сделать знаменитости предложение. Об этом сообщила «Газета.ru» издание TMZ.

Ситуация произошла 9 декабря. 23-летний поклонник селебрити перебрался через забор и постучался в ее дом. При этом молодой человек перепутал дома. Особняк Дженнер располагается по соседству.

В качестве подарка фанат принес букет цветов. Он рассказал полицейским, что хотел рассказать знаменитости о своих чувствах и попросить ее руку и сердце.

Влюбленного арестовали. Ему предъявили обвинения о незаконном проникновении.

За несколько месяцев до данной ситуации другой молодой человек пробрался к дому сестры Кайли Дженнер — предпринимательницы Ким Кардашьян. На пороге он оставил посылку, в которой находилось кольцо с бриллиантом и таблетка экстренной контрацепции.

Ранее рэпер Канье Уэст попытался вернуть отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. Он заявил, что их развод может негативно повлиять на их поклонников. Также он выразил желание быть рядом с детьми.