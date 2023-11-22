Знаменитости 22 ноября 2023, 13:57 Кай Метов выступил свидетелем по делу о крупном хищении РБК: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей РИА «Новости»

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Полиция передала в Кузьминский районный суд Москвы материалы дела о хищении более 200 миллионов рублей. В преступлении обвинили риелтора Елену Филиппову, среди свидетелей оказался ее инвестор, певец Кай Метов и сын сенатора Сергея Брилки Иван. Об этом сообщил РБК.

Уголовное дело возбудили в 2019 году по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». Филиппова покупала квартиры на первых этажах, меняла их статус на «коммерческое помещение» и перепродавала.

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По версии следствия, она под видом инвестирования похитила 164 миллиона рублей у предпринимательницы Надежды Соколовой и оставшуюся сумму — у бывшего руководителя ООО «Новохоперский хлеб» Алексей Елисеев.

Кай Метов стал одним из свидетелей по этому делу. Он познакомился с обвиняемой на гастролях в Иркутске и, когда она переехала в Москву, стал вкладывать деньги вместе с ней. Узнав о банкротстве риелтора, артист обратился в арбитражный суд.

Журналисты нашли данные СПАРК об их совместной фирме «Инвестиционная компания КМП», которая до 2017 года называлась в честь певца. В июле 2020 года компания прекратила существование.

Еще одним свидетелем стал Иван Брилка — сын сенатора Сергея Брилки. Он помогал риелтору оформить банкротство. Следователь УВД по Юго-Западному административному округу ГУ МВД по Москве передал дело в суд.

В Нижнем Новгороде риелтора приговорили к пяти годам условно за махинации с материнским капиталом. Женщина вместе с сообщником похитила при оформлении договоров купли-продажи девять миллионов рублей.