Российский певец Кай Метов попал в аварию в Белоруссии. После ДТП исполнителя отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Нам была сразу оказана первая медицинская помощь», — процитировало Метова РИА «Новости».

Как уточнил в Telegram белорусский телеканал «Гродно Плюс», российский певец должен был выступить на концерте по случаю дня города Гродно. Исполнитель попал в аварию рядом с Минском. Других подробностей телеканал не привел.

Ранее Метов показал своим подписчикам в Instagram видео из минского аэропорта. Он пожаловался на холодную погоду в белорусской столице.

«Друзья, первый раз за все время аэропорт Минска встречает нас не то, что прохладой, а дождем», — сказал певец в Stories.

Позже исполнитель выложил фотографию из ресторана, расположенного недалеко от Заславского водохранилища. Метов написал, что заехал в ресторан по пути в Гродно.

Каю Метову 56 лет. Он является Заслуженным артистом России. Широкую известность исполнителю принесла песня Position № 2. Метов исполнил ее в 1993 году.