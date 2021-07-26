Кадыров принял в Чечне дагестанского блогера Хасбика

Чеченский лидер Рамзан Кадыров встретился с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик. Глава Чечни рассказал, что он приехал к нему на сборы. Об этом написала Lenta.ru.

Кадыров сфотографировался с Хасбиком рядом с тренажерами и боксерским рингом. Глава Чечни также переговорил по видеосвязи с чеченским блогером Асхабом Тамаевым, который хотел организовать бой Хасбика с другим маленьким человеком — таджикским певцом Абдурозиком. Кадыров сказал ему, что Хасбик оказался мощным, чем удивил его.

Глава Чечни также спросил у Тамаева, что он себе позволяет и почему он обижает Хасбика. Ранее блогер отказался от долгожданного поединка с Абдурозиком. Тамаев тогда объяснил, что дагестанцу были готовы заплатить за бой пять-семь миллионов рублей, но тот просил больше.

Хасбик при этом рассказал подписчикам, что Кадыров подарил ему новый Mercedes. Блогер выложил фотографию с главой Чечни у себя в Instagram.

Тамаев ранее рассказал, сколько зарабатывает Хасбик на своих роликах.