Кадони обиделся на Бузову за то, что она отписалась от него в Instagram

Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони обиделся на Ольгу Бузову за то, что та отписалась от него и его коллег в Instagram. Свое недовольство он выразил в посте.

Об этом сообщило ИА Nation News. Он считает, что таким образом Бузова решила вычеркнуть его из жизни.

«Иногда работаешь с человеком на протяжении многих лет, оказываешь ему поддержку, прикрываешь, отвечаешь на звонки, даже если они посреди ночи, из уважения принимаешь участие в различных мероприятиях, которые тебе не нужны, а потом ночью тихо тебя вычеркивают из жизни, будто ничего не было», — написал Кадони.

Также он предположил, что Бузова хочет забыть о своем прошлом, потому что ей за него стыдно. Он рассказал, что несколько месяцев назад они были друзьями.

Ранее Ольга Бузова рассказала о подарке, который ей сделала продюсер Яна Рудковская.

Бузова показала букет цветов, а также сумку и большую косметичку из последней коллекции Louis Vuitton. Ведущая добавила, что восхищена щедростью и вкусом Рудковской.

Она отметила, что вещи выиграл один из участников конкурса у Рудковской, но та выкупила их, так как победитель хотел получить приз деньгами. Уточняется, что сумка и косметичка стоят около 250 тысяч рублей. Также продюсер написала Бузовой записку, в которой поблагодарила ее за дружбу.