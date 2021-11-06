В России предложили ввести обязательный экзамен по отношениям, который позволит сократить число разводов. Сдавать его придется женщинам — те, кто не пройдет тест, не должны выходить замуж. Блогерша и рэперша Айза Долматова уверена: такой тест должны сдавать сами мужчины, потому что именно они более неподготовлены к жизни в браке.

Об этом она рассказала «360».

«Как человек, который был в браке долгое время, и как человек, который наблюдает за браками моих друзей, которые распадаются, я могу сказать: там не готовы не женщины, а мужчины. Поэтому экзамен должен сдавать мужчина, а не женщина», — отметила Долматова.

Она подчеркнула, что женщины намного легче переносят семейную жизнь, чем мужчины.

«У женщины заложено — особенно, когда она рожает ребенка. А у мужчин нет. Женщины ко всему готовы, а мужчины не готовы ни к какой ответственности. И я сейчас не как обиженная женщина говорю, не как на всех мужчин я обиделась», — пояснила она.

Собеседница уточнила, что не верит в психологию — только в психотерапию и психиатрию. Кроме того, она верит в то, что в семейной жизни помогут образование, наличие адекватности, осознанности и прорешенных проблем. Она подчеркнула, что мужчинам надо рассказывать больше о строении женского тела, чтобы они не обесценивали проблемы противоположного пола. Кроме того, им необходимо пройти курсы адаптации.

«Прям нагрузить их, и желательно, чтобы государство оплачивало психотерапевта каждому мужчине. Но вы понимаете, что это научная фантастика. Это невозможно, поэтому все останется как есть», — заключила она.

Ранее с предложением ввести обязательный экзамен по отношениям к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился психолог Филипп Литвиненко. Он рассказал «360», что написал петицию из-за проблем, которые постоянно видит при работе с женщинами.