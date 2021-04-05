Ютубер рассказал о доходах Instasamka в расследовании

Ютубер Никита Лол провел расследование о скандально известной блогерше Instasamka. Фильм «Нищая Инстасамка» расскажет о ее треках.

Двухчасовое расследование о Дарье Зотеевой — так блогершу зовут на самом деле — за два дня посмотрели более миллиона человек. В фильме Никита Лол рассказал, сколько на самом деле зарабатывает девушка, за какую сумму покупает свои треки и как оплачивает работу.

Ютубер пообщался с юной хип-хоп-исполнительницей Ларисой Анниковой, известной под ником Jizzy B, которая, по ее словам, написала для Instasamka шесть треков для альбома Mamacita, два сингла — Bloody Party и Word Up, с 16 лет работала у нее гострайтером и битмейкером. Как рассказала Анникова Никите, за свою работу денег она не получила.

Лариса столкнулась с травлей и со стороны пиар-директора Instasamka Максима Столярова. По ее словам, он заставил ее сомневаться в себе, в своем таланте.

После работы с Instasamka девушка не могла долго восстановиться психологически. Сейчас она планирует выпускать собственные треки.