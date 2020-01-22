Юристы решили подавать в суд за снимки принца Гарри и Меган Маркл

Такое заявление адвокаты сделали после очередных снимков папарацци из кустов. На фотографиях появилась Меган Маркл во время прогулки с сыном, двумя собаками и охранниками в парке. По мнению юристов, журналисты ведут себя «неприемлемо».

Фотографам удается запечатлеть королевскую пару даже внутри дома. Для этого они используют специальную аппаратуру.