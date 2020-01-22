22 января 2020, 13:15
Юристы решили подавать в суд за снимки принца Гарри и Меган Маркл
Юристы герцогов Сассекских заявили, что обратятся в суд, если журналисты не прекратят вмешательство в личную жизнь монархов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Guardian.
Такое заявление адвокаты сделали после очередных снимков папарацци из кустов. На фотографиях появилась Меган Маркл во время прогулки с сыном, двумя собаками и охранниками в парке. По мнению юристов, журналисты ведут себя «неприемлемо».
Фотографам удается запечатлеть королевскую пару даже внутри дома. Для этого они используют специальную аппаратуру.