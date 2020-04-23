Юрист Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина сама подарила Алибасову квартиру

«Я вчера посмотрел эту передачу, и для меня, конечно, стало откровением, когда Лидия Николаевна сказала, что не знала, какой документ подписывает. Она якобы не знала, что это договор дарения», — признался Жорин.

Он отметил, что в ток-шоу монолог Федосеевой-Шукшиной состоял из двух частей.

«В первой она сказала, что не знала, что подписывает договор дарения, и не собиралась отчуждать это имущество. А во второй части сказала, что да, его „отчудила“, но они договаривались, что это самое имущество будет у Бари, и никуда дальше не пойдет. Взаимоисключения в одном монологе!», — пояснил адвокат.

Он заверил, что сторона Алибасова скоро докажет, что заявления Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности, что она осознавала то, что происходит, и отдавала отчет своим действиям.

«Честно говоря, я подозревал, когда эта сделка проходила, что потом возникнет конфликтная ситуация. Но думал, что она будет исходить преимущественно от родственников [актрисы], и не предполагал, что Лидия Николаевна начнет отрицать те вещи, которые были на самом деле», — заявил Жорин.