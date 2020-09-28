Юрист заявил, что Варламова могут наказать за клевету на L’One

Юрист Алексей Гудас заявил, что журналиста Илью Варламова могут привлечь к уголовной ответственности за клевету на рэпера Левана Горозию (L’One).

Варламов ошибочно использовал фото артиста в новости про рэпера Эллея, сбившего троих человек в центре столице. После этого блогер отказался извиняться перед Горозией и не стал комментировать этот инцидент.

Специалист подчеркнул, что Варламов обозначил в своей публикации L’One как преступника. Это значит, что возможно ему придется отвечать перед судом за оскорбление чести и достоинства человека, пишет ИА Nation News.

«Этому певцу необходимо, если он готов отстаивать свои интересы в рамках правового поля, заверить скриншоты выпуска у нотариуса, чтобы в случае удаления материалов, они были зафиксированы», — отметил юрист.

Гудас посоветовал музыканту обратиться в суд в рамках гражданско-правового дела и потребовать возмещения морального вреда. Эксперт считает, что для L’One эта ситуация будет хорошим пиаром, так как Варламов является известной фигурой в российском медиапространстве.